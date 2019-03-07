Safranbolu'da Kandil Simidi İkramı
1 saat önce
Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen kandil simidi ikramı vatandaşlar ve Safranbolu'yu ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi gördü.
Safranbolu
Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen kandil simidi ikramı vatandaşlar ve Safranbolu'yu ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi gördü.
Öğle Namazı sonrası Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ikram edilen kandil simitlerini alan, gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar Ürkmezer ve belediye personeline teşekkür ettiler.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gelenek ve göreneklerine sahip çıkan bir millet olarak geçmişten kalan ananeleri devam ettirdiklerini ve her kandilde olduğu gibi Regaip Kandilinde de ikramların yapıldığı belirtildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:05 Kaynak: İHA
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