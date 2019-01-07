Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler Oluştu

Safranbolu'da Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler Oluştu

36 dakika önce

Safranbolu'da kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştuKARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri, han ve hamamları ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Safranbolu'da kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri, han ve hamamları ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Safranbolu'da beyaza bürünün tarihi kent Drone ile havadan görüntülendi. Tarihi konak, cami, han ve hamamların bulunduğu kentte beyaz örtüyle birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara ise izleyenleri hayran bıraktırdı.
Yabancı turistlerinde karlı kaplı kente kuşbakışı bakan Hıdırlık tepesinde bol bol hatıra fotoğraf çektirerek anın güzelliğini yaşadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Safranbolu, Genel
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