Safranbolu'da Kar Sonrası Ortaya Kartpostallık Görüntüler Çıktı
1 saat önce
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri, han ve hamamları ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri, han ve hamamları ile ünlü Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Safranbolu'da beyaza bürünün tarihi kent drone ile havadan görüntülendi. Tarihi konak, cami, han ve hamamların bulunduğu kentte beyaz örtüyle birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara ise izleyenleri hayran bıraktırdı.
Yabancı turistlerinde karlı kaplı kente kuşbakışı bakan Hıdırlık tepesinde bol bol hatıra fotoğraf çektirerek anın güzelliğini yaşadı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
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