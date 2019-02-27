Safranbolu'da Kar Yağışı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.



Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinin Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konakların çatıları beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.



Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

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