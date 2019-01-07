Safranbolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
Safranbolu'da kar yağışı etkili olduKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kente hayatı olumsuz etkiledi.
Safranbolu
'da kar yağışı etkili oldu
KARABÜK - Karabük
'ün Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kente hayatı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran kar yağışı sonrası adeta beyaza bürünen kentte ara sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri saatlerce olası buzlanmaya karşı yollara tuzlama çalışmaları yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Safranbolu başta olmak üzere Yenice
, Eskipazar
, Eflani
ve Ovacık
ilçelerinde ilk, orta ve lise okullarından eğitime bir gün ara verildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:48 Kaynak: İHA
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti
THY Birçok Seferini İptal Etti
İçişleri Bakanlığından Asılsız Arama Uyarısı! 250 TL Cezası Var