Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Safranbolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

50 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kente hayatı olumsuz etkiledi.

Safranbolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kente hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran kar yağışı sonrası adeta beyaza bürünen kentte ara sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri saatlerce olası buzlanmaya karşı yollara tuzlama çalışmaları yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Safranbolu başta olmak üzere Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçelerinde ilk, orta ve lise okullarından eğitime bir gün ara verildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

Karabük, Safranbolu, Güncel
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