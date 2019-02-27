Safranbolu'da Kar Yüzünü Yeniden Gösterdi
2 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinin Bağlar
Bölgesi'nde bulunan tarihi konakların çatıları beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Kar yağışının etkili olduğu Karabük- Bartın
kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Karabük'ün yüksek ilçelerinde de etkili olan kar yağışı sonrası Eflani
ve Ovacık
ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve bunun yanında şiddetli fırtına beklendiğini de duyurarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:17 Kaynak: İHA
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