Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Khgb Toplantısı

Safranbolu'da Khgb Toplantısı

1 saat önce

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Toplantısı yapıldı.

Safranbolu'da Khgb Toplantısı, System.String[]
Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıda, KÖYDES çalışmaları değerlendirildi.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, KÖYDES programlarında yer alan Ovaköseler köyü Siyamoğlu Mahallesi içme suyu deposu yapım işinin tamamlandığını söyledi.

Köylerde 16,5 kilometre sıcak asfalt yapımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Çerçen, Hacılarobası ve Ovaköseler köylerimizin içme suyu depoları, Aşağı Dana ve Yukarı Dana köyleri Merkez mahalleri içme suyu tesis geliştirme projemiz ve Pelitören köyü güneş enerji sistemi yapımı işlerimizi bitirerek vatandaşlarımız hizmetine sunduk. Atık su projemiz olan Yukarı Çiftlik köyü fosseptik yapımını da tamamlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar için en iyi hizmeti en kısa zamanda yerine getirmek için çalıştıklarını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte 2019 yılı programlarımız için çalışmalarımıza ara vermeden başladık. Yine, birliğimiz tarafından işletilen Kaymakamlar Gezi ve Müze Evi'nin restorasyon projesi için tekliflerimizi aldık ve en kısa zamanda burada da çalışmalara başlayacağız. Bu vesileyle yıl boyunca Köylere Hizmet Götürme Birliği proje ve programlarında Safranbolu'muzun köylerine en iyi hizmeti verebilmek üzere bizlerle birlikte gecesini gündüzüne katan tüm encümen üyelerimize, kontrolörlerimize, birlik personellerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:48 Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel
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