Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Khgb Toplantısı

Safranbolu'da Khgb Toplantısı

25 dakika önce

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Toplantısı yapıldı.

Safranbolu'da Khgb Toplantısı, System.String[]
Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Cengiz, KHGB Müdürü Gökhan Kara ve muhtarlar katıldı.

Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, 60 köy muhtarlığın taleplerini alarak encümen toplantılarıyla talepleri değerlendirdiklerini ve vatandaşlar için en güzel hizmeti, en kısa zamanda yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle beraber yeni encümenin oluşturulacağını ifade eden Ürkmezer, "Ortak amacımız Safranbolu ve köylerine devletimizin verdiği imkanlar dahilinde en iyi, en kaliteli hizmeti verebilmek. Bunun için de var gücümüzle çalıştık. İnşallah hizmet kalitemizi daha da arttırarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantınızda ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 Kaynak: AA

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