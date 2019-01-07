Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Konaklar Beyaza Büründü

Safranbolu'da Konaklar Beyaza Büründü

36 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Safranbolu'da Konaklar Beyaza Büründü, System.String[]
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentte, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan konaklar, han, hamam ve camiler beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprüleri yanı sıra Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçeye gelen Koreli turistler, karda doyasıya eğlendi.

Tarihi Çarşı bölgesine hakim bir noktada bulunan Hıdırlık Tepesi'nden tarihi yapıların güzelliğini izleyen turistler, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Güncel
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