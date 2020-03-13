Safranbolu'da korona virüse karşı su kesintisi yapılmayacak - Son Dakika
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Safranbolu'da korona virüse karşı su kesintisi yapılmayacak

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.

Safranbolu'da korona virüse karşı su kesintisi yapılmayacak, System.String[]

Safranbolu Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.


Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alınan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Korona Virüsünden (COVID-19) korunma önlemleri ve hijyen tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2020 tarihine kadar su faturası borcu olan vatandaşlarımız için konut aboneliklerinde su kesintisi yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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