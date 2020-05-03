Safranbolu'da koronavirüs sessizliği - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Her gün binlerce turistin gezdiği tarihi ilçe, en sessiz günlerini yaşıyor.

Geleneksel Türk toplum yaşantısının bütün özelliklerini günümüze taşıması ve kendini zamana karşı saklamış olmasıyla, 'Korumanın Başkenti' unvanına kavuşan Safranbolu, sahip olduğu zengin kültürel mirası geleceğe taşımadaki başarısı ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Tarihi ilçede, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanlar, oteller ve konakların birçoğu yaklaşık 2 aydır kapalı. Her gün binlerce turistin gezdiği tarihi çarşı sokakları ise tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor.

Tarihi Çarşı esnaflarından olan Mevlüt Yüksel, "Bu süreci bir şekilde atlatacağız. Tabii ki esnaf arkadaşlar, hepimiz sıkıntıdayız. Devletimiz bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Bizde elimiz taşın altına koyup, bu süreci atlatacağız. Başka çaresi yok. Virüsten dolayı yerli veya yabancı turist yok. Şu anda bizim işlerimizin açık olması gerektiği bir zamandı. Fakat turizm, dünyada ve ülkemizde olduğu gibi bizde de bitik vaziyette. Özellikle bugün pazar, normal şartlarda şu an buranın çok kalabalık olması lazımdı. Bu sene böyle oldu" dedi.

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