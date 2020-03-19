Safranbolu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Safranbolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Safranbolu Belediyesi ekipleri, pazar yerleri, duraklar ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, vatandaşların hijyen konusuna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın evde kalmaları konusunda bizlere de kolaylık sağlamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zabıta ekipleri pazarda eldiven dağıttı

Safranbolu Belediyesi zabıta ekipleri, perşembe pazarında hijyen tedbirleri konusunda vatandaşları uyararak eldiven dağıttı, bilgilendirme afişleri astı.

Ekipler, vatandaşları ürünleri elle seçmemeleri, alışveriş süresini uzun tutmamaları ve kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyarak alışveriş yapmaları konusunda uyardı.