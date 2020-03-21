Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika

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Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı
6 saat önce
Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek için vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.
Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek için vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.
Belediyeden yapılan açıklamada, hijyen tedbirleri kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek amacıyla merkezi parklarda ve meydanlarda bulunan bankların geçici bir süre ile kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bilinçli olması, zorunlu olmadıkça toplu gezmemeleri rica olunur." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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