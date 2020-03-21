Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika

Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek için vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.

Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı, System.String[]

Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek için vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, hijyen tedbirleri kapsamında ortak alanlarda kalabalığı engellemek amacıyla merkezi parklarda ve meydanlarda bulunan bankların geçici bir süre ile kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bilinçli olması, zorunlu olmadıkça toplu gezmemeleri rica olunur." denildi.

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:26 Kaynak: AA

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