Safranbolu'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması - Son Dakika

Safranbolu'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

Safranbolu'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenlendi.


Jüri başkanlığını Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı yarışmaya Karabük ve ilçelerinde bulunan bütün Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları katıldı.


Lise kategorisinde hafızlık yarışmasında Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Çayırpınar, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında ise yine aynı okuldan Necmeddin Gazel birinci olarak bölge finallerinde Karabük'ü temsil etme haklı kazandı.


Ortaokul kategorisinde ise hafızlık yarışmasında Safranbolu Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nurettin Utku, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında ise yine aynı okuldan Ali Osman Utku birinci oldu.


Yarışmanın bölge finalleri mart ayında Ankara ve Sinop'ta yapılacak. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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