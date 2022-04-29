SAFRANBOLU'DA LOKUM İMALATHANELERİ BAYRAMA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde lokum imalathaneleri Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarına başlayarak, çeşit çeşit lokumlar üretildi.

Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu için lokum üreticileri bayram hazırlıklarına başladı. Ramazan Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler ve bayiler için safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşit çeşit lokumlar üretilmeye başlandı. Safranbolu lokumunun coğrafi işaret almış bir ürün olduğunu ve geleneksel yöntemlerle bakır kazanda kaynatıldığını belirten gıda mühendisi Eda Yetimoğlu, "2 yıldır pandemi sebebiyle Ramazan Bayramının heyecanını yaşayamadık. Bu bayram o heyecanı yaşamak için üretimimiz son hızıyla devam ediyor. İnşallah yoğun bir bayram dönemi geçireceğiz. Lokum tarihsel bir ürün. Safranbolu'da çok meşhur olmuş, fındıklı lokum ile başlamış ve ardından çeşitleri olmuş bir ürün. Çikolata ile asla kıyaslanmaz. Kahvenin yanında ve hediye olarak her zaman tercih edilen bir üründür lokum Safranbolu'da." dedi.

52 yıllık lokum ustası Recep Çelik, "İlk olarak usta becerisi gelir, ardından Safranbolu'nun suyu çok önemli. Dünyada ve Türkiye'de lokum çıkmıyor değil fakat bizim lokumumuzun özelliği gırtlağı yakmaması. Oturduğunda yarım kilo lokumu yiyebilirisin. Son zamanlarda katkı maddesi de katılıyor bizde böyle bir şey asla aramayın. Biz eski geleneksel yöntemlerle 1970 yılında nasıl başladıysam aynı şekilde devam ediyorum." diye konuştu.