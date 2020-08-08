Safranbolu'da mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
Safranbolu'da mahalle karantinaya alındı
Safranbolu'da mahalle karantinaya alındı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkii koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Safranbolu'da mahalle karantinaya alındı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkii koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
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8.08.2020 07:29:32. #1.12#
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