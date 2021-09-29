SAFRANBOLU'DA, MEZARLIKTA KAÇAK KAZI YAPILAN ALANDA İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, belediyenin mezar yeri kazım ve defin işi ihalesini alan firmanın, mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı ve lahit bulduğu iddiası üzerine savcılık soruşturma başlatmış, ancak lahde rastlanmamıştı. Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri kaçak kazı yapılan alanda inceleme yapmak için kazı çalışması başlattı.

Geçen Mart ayında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediyenin mezar yeri kazım ve defin işi ihalesini alan firmanın, mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı ve lahit bulduğu iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca mezarlıkta yapılan incelemede söz konusu kazının mezar açma amacıyla yapılmadığı, izinsiz olduğu ve lahde rastlanmadığı açıklandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu mezarlığında kaçak kazı yapılan yerde inceleme başlattı. Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de inceleme kazısının yapıldığı alana gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı inceleme kazısının ardından rapor hazırlayacağı ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndereceği öğrenildi.