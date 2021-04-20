Safranbolu'da MHP İlçe Teşkilatı Ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Teşkilatı ihtiyaç sahibi aileler için topladığı 800 adet Ramazan kumanyasını sahiplerine ulaştırdı.

MHP Safranbolu İlçe Teşkilatı tarafından ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan kumanyası yardımında bulundu. İlçe Başkanı Emre Barboros Tunç ve teşkilat mensupları hazırladıkları 800 adet kumanyayı ailelere ulaştırdı.

Başkan Tunç, ihtiyaç sahibi ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilirlerse mutlu olacaklarını belirterek, "Bu yardımları değerli ilçe muhtarlarımız ve partimizin mahalle temsilcileri ile belirlediğimiz ailelerimizin adreslerine, ilçe yöneticilerimiz ve kadın kollarımızla birlikte dağıtımını gerçekleştirdik. Salgın nedeniyle zor günler geçiren hemşerilerimize elimizden geldiğince yardım etme gayreti içerisindeyiz. Bu zor sürecin kısa bir zamanda sona ermesi en büyük isteğimiz. Salgın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile maddi destek sağlayan hayırsever iş insanlarına ve parti üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - KARABÜK