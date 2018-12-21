Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "Millet Kıraathanesi" Açılacak

Safranbolu'da "Millet Kıraathanesi" Açılacak

11 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer alan "Millet Kıraathanesi Projesi" doğrultusunda Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan sosyal yaşam merkezi, "millet kıraathanesi" olarak hizmet verecek.

Safranbolu'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer alan "Millet Kıraathanesi Projesi" doğrultusunda Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan sosyal yaşam merkezi, "millet kıraathanesi" olarak hizmet verecek.

Çalışmaları inceleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ocak ayından itibaren burası kıraathanenin hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Kaymakam Ürkmezer, "Özellikle öğrencilerimiz rahatça derslerine çalışabilecek. Oluşturulacak olan kafeteryada ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler, keklerini yiyebilecekler. Yine internet de ücretsiz olacak. Ekiplerimiz çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Burası bütün vatandaşlarımıza açık olacak. İnşallah ocak ayında hep birlikte hizmete açacağız. Burası faaliyete geçtikten sonra başka mahallelerimizde de başka millet kıraathaneleri de açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:05 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Emek Mahallesi, Safranbolu, Politika
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