Safranbolu'da "Millet Kıraathanesi" Açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Millet Kıraathanesi" açıldı.



Safranbolu Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan "Millet Kıraathanesi" projesi kapsamında, Emek Mahallesi'ndeki bir bina yeniden düzenlenerek hizmet vermeye başladı.



Millet Kıraathanesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



Ürkmezer, açılışta yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin istediklerinde rahatça ders çalışabilecekleri sakin bir ortam. Yine burada oluşturulan kafeteryada ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler, keklerini yiyebilecekler, ücretsiz internetten faydalanabilecekler." dedi.





Emeği geçenlere teşekkür eden Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak Millet Kıraathanesini Safranbolu'muzda da açtık. Bunu mahallelere de yayarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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