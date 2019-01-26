Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "Millet Kıraathanesi" Açıldı

Safranbolu'da "Millet Kıraathanesi" Açıldı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Safranbolu'da
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan "Millet Kıraathanesi" projesi kapsamında, Emek Mahallesi'ndeki bir bina yeniden düzenlenerek hizmet vermeye başladı.

Millet Kıraathanesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Ürkmezer, açılışta yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin istediklerinde rahatça ders çalışabilecekleri sakin bir ortam. Yine burada oluşturulan kafeteryada ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler, keklerini yiyebilecekler, ücretsiz internetten faydalanabilecekler." dedi.


Emeği geçenlere teşekkür eden Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak Millet Kıraathanesini Safranbolu'muzda da açtık. Bunu mahallelere de yayarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Emek Mahallesi, Karabük, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin 10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 19:02:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "Millet Kıraathanesi" Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]