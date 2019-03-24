Safranbolu'da "Mimari Estetik Komisyonu" Çalışmaları

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, belediye tarafından kurulan "Mimari Estetik Komisyonu" yeni yapıların ilçenin tarihi dokusuna uygun yapılmasına onay vererek, kent dokusunun korunmasını sağlıyor.
Belediye bünyesinde 2014'te kurulan komisyon, belediye mücavir alan içerisinde bulunan meydan, cadde, ana yol, park ile bu yollara cephesi olan yapılar, kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen tiyatro, kültür merkezi, mimari özellik arz eden kamu yapılarının cephe ve çevresiyle ilgili yapılacak düzenlemeleri incelerken, bunların ilke kararlarını alıyor.
Koruma amaçlı imar planı sınırları dışında kalan yapıların yöresel mimariye ilişkin tespitlerini de yapan, onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine, umumi binaların fonksiyon ve özelliği gereği farklılık arz edip etmediğine karar veren komisyon, bugüne kadar 102 başvurunun 77'sine uygunluk onayı verdi.
"Komisyon Safranbolu için çok önemli"
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimari Estetik Komisyonu'nun Safranbolu için çok önemli olduğunu söyledi.
Safranbolu'nun, Osmanlı Türk kültürünün yaşatıldığı ve her zaman gündemde olan bir kent olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Yerli ve yabancı birçok turist
Safranbolu'ya sadece evlerini, sokaklarını, mahallelerini görmek için geliyor. Tarihi Çarşı bölgesiyle 'yeni Safranbolu' dediğimiz yerde de imar çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz bünyesinde kurulmuş olan estetik komisyonunda da belediyemizin imar müdürlüğü, üniversitemiz ve Mimarlar Odası temsilcisi ve belediye başkanının katılımıyla toplantılar yapılıyor." diye konuştu.
Toplantılarda, özellikle şehrin silüetini oluşturan ana yollar, meydanlar, kavşaklar gibi yerleri ele alırken, belli bir cephe genişliğindeki binalar ile kamu binaları, bunlarla beraber sinema, kültür merkezi gibi vatandaşların kullanımına ve ana caddeye açık olan binaların, dış cephe ve estetik anlamında görüşmelerini yaptıklarını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Genel bir çerçeveyi oturtup, o ilke doğrultusunda devam ediyoruz. Binaların da bulunduğu mahalleye, yanında bulunan binalara, Safranbolu'nun estetiğine ve kültürüne uyumlu olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Sadece binanın şekli anlamında değil, binanın dış cephesinde kullanılan materyal anlamında da biz müdahalede bulunuyoruz. Binayı yapacak firma temsilcisini de çağırıp gerekli düzenlemelerin hepsini veriyoruz. Belli bir standart oluştuğu için, yeni bina yapacaklar o standartlara göre çalışmalarını yapıyorlar."
Son iki yılda 39 başvuru yapıldığını vurgulayan Ürkmezer, "Son iki yılda 30 bina estetik komisyonunda geçti. Amaç Safranbolu'da, Safranbolu kültürüne, şehrin ruhuna sahip binaların oluşturulmasını sağlamak. Bundan sonrada komisyon bu amaç doğrultusunda görevine devam edecek." diye konuştu.