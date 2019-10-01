Safranbolu'da minik itfaiyecilere eğitim

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, öğrencilere yangına karşı önlem ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildiğini söyledi.



Çocukların erken yaşta bu tür eğitimleri almasının önemli olduğunu ifade eden Köse, "İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz okullar ile ilgili çalışmalarını uzun süreden beri devam ettiriyorlar. Çocuklarımıza yangın gördüklerinde 110 nolu yangın ihbar hattının aranması gerektiğinden yangına karşı alınması gereken önlemlere, yangından uzak durulmasına kadar pek çok konuda burada bilgiler veriliyor. Bu uygulamayı tüm okullarımızda devam ettireceğiz" dedi.



İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü de eğitimlerde müdürlük personelinin öğrencilere itfaiyenin çalışma sistemi hakkında bilgi verdiğini, küçük çaplı tatbikatlar yaptıklarını belirtti. - KARABÜK