Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karabük Valisi Fuat Gürel başkalığında mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karabük Valisi Fuat Gürel başkalığında mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.


Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Vali Gürel'in yanı sıra, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, yatırımcı kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Yatırımcı kurum müdürleri tarafından Safranbolu ilçesinde ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgi verildi.


Kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri, kendi kurumlarını ilgilendiren konularda muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi. Muhtarlar tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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