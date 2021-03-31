Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, salgın nedeniyle ara verdiği mahalle muhtarları toplantılarına uzun bir aradan sonra tekrar başladı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Metin Yıldırım, CHP Karabük İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Köse, mahalledeki sorunları öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek için mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gerçekleştirilen toplantıda mahalleye yapılması planlanan işlerin ve mahallelerdeki eksikliklerin istişare edildiğini ifade eden Köse, "Halkımızın temsilcileri olan muhtarlarımızın görüşleri ve talepleri biziler için çok önemli. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek ve daha sağlıklı hizmet verebilmek için bu toplantıları çok verimli buluyorum" dedi. - KARABÜK