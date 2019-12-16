Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika

Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği (BAKASTAD) tarafından "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yemek yarışması düzenlendi.

Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği (BAKASTAD) tarafından "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yemek yarışması düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Aşçılık Bölümü, Karabük'teki çeşitli Anadolu meslek liseleri ile Antalya ve Ankara'daki meslek liselerinden yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yarışmada, Anadolu'nun 26 çeşit yöresel yemekleri yapıldı.

BAKASTAD Başkanı Muhammet Karaöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'da Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı bütün derneklerin buluştuğu "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe Antalya, Alanya, Marmaris, Kuşadası, Ankara, Adıyaman ve Gaziantep'ten aşçı derneklerinin katıldığını belirten Karaöz, "Festivalin ilk gününde turizm ve Anadolu meslek liselerinden öğrenciler yarıştı. İlk gün 'yemek' kategorisinde yarışmalarımız var. Öğrenciler, okullarda aldıkları eğitimlerle bizlere yemek sunumu yaptı. Yarışmaya yaklaşık 200 kişi katıldı." diye konuştu.

Karaöz, etkinlikte öğrencilerin Anadolu'nun 26 çeşit yöresel lezzetlerini sunduklarını ifade ederek, öğrencilerin bu yolla uluslarası yarışmalara hazırlandıklarını dile getirdi.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu da Safranbolu'ya Alanya'nın coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için geldiklerini anlatarak, "Alanya'nın avokadosu, ejder meyvesi, muzu ve gülüklü çorbasını tanıtıyoruz." diye konuştu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyelerin verildiği etkinlik, yarın sona erecek.

Safranbolu, Karabük, Karaöz, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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