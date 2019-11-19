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Son Dakika Güncel Safranbolu'da öğretmenler meslektaşlarına konser verdi - Son Dakika

Safranbolu'da öğretmenler meslektaşlarına konser verdi

6 saat önce

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin bireysel, mesleki ve alan gelişimlerini desteklemek için yapılan mesleki çalışmalar kapsamında Safranbolu IMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden oluşan çok sesli koro ilçe öğretmenlerine konseri verdi.

Safranbolu'da öğretmenler meslektaşlarına konser verdi, System.String[]

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin bireysel, mesleki ve alan gelişimlerini desteklemek için yapılan mesleki çalışmalar kapsamında Safranbolu IMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden oluşan çok sesli koro ilçe öğretmenlerine konseri verdi. Konseri büyük beğeni toplarken, konser içeresinde müzik ile ilgili bilgilerde verildi.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, bilim, teknik ve sanatın, toplum yapısının oluşmasında önemli etmenler olduğunu, insan yaşamının vazgeçilmez öğeleri olduğunu söyledi. Gümüş, "Bilim, teknik ve sanattan yeteri kadar istifade edildiğinde insanın hayatına anlam katar ve bazı eksikliklerin giderilmesine anlamlı katkı sunar. Sanat, insanları farklı kılar, güzellikler oluşturur. Sanatla toplum arasında karşılıklı etkileşim sonucu, birbirlerini geliştirme ve güçlendirme gerçekleşir. Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde ise müzik, bireyi toplumsallaştırırken aynı zamanda onun yeteneklerinin geliştirilmesine kaynaklık eden, insan ilişkilerinde dayanışma ve paylaşma gibi değerli sayılan davranışlar kazanmasına ve sergilemesine yardımcı olan, ayrıca onu, toplumsal gelişmede sürekli olarak etkin rolü bulunan sanat yoluyla daha aktif konumuna getiren, kültürel bir etkinliktir. Bizlerde bu bağlamda kendi kültür zenginliğimizin eserlerini öğretmenlerimizle birlikte dinleyerek ve öğrenerek geleceğe taşıyacağız" dedi. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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