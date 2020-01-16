Safranbolu'da öğretmenlere "AB Proje Eğitimi" verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da öğretmenlere 'AB Proje Eğitimi' verildi - Son Dakika

Safranbolu'da öğretmenlere "AB Proje Eğitimi" verildi

6 saat önce

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Avrupa Birliği (AB) projeleri kapsamında oluşturulan okul proje ekiplerine "AB Proje Eğitimi" verildi.

Safranbolu'da öğretmenlere

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Avrupa Birliği (AB) projeleri kapsamında oluşturulan okul proje ekiplerine "AB Proje Eğitimi" verildi.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, müdürlük olarak AB projelerinin ilçede hazırlanması ve bu projelerin hayata geçirilmesi aşamasında yapılacak faaliyetlerle ilgili eğitimlerin devam ettiğini söyledi. Gümüş, şunları kaydetti:


"Yaşadığımız toplumda karşımıza çıkan sorunlar, değişim ihtiyacını ve buna ilişkin çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktadır. Değişim fikrinin hayata geçebilmesi ve istenen sonuçlara ulaşılması, söz konusu fikrin gerçek bir projeye dönüştürülmesi ile mümkündür. Projelerin başarısı ise her zamankinden daha büyük önem kazanmaya başlamıştır. İhtiyaçtan ve çözüm arayışından doğan proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, kağıda dökülmesinden geliştirilmesine, projenin yürütülmesinden sonlandırılması ve değerlendirilmesine, bilgi üretiminin sağlanmasına ve yayılmasına kadar olan süreci yürütmek emek ister. Bizlerde bu tür faaliyetlerle emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yapılan projelerle bir çok öğrencimiz ve öğretmenimizin yurt dışında alanları ile ilgili faaliyetleri görme imkanı ortaya çıkacak" dedi. - KARABÜK

Avrupa Birliği, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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