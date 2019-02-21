Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitimi

Safranbolu'da Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitimi

1 saat önce

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Ali Baba Anaokulu tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Okul Öncesi Öğretmenlerine Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Projesi" açılışı yapıldı.

Safranbolu'da Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitimi, System.String[]
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Ali Baba Anaokulu tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Okul Öncesi Öğretmenlerine Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Projesi" açılışı yapıldı.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, hızlı değişen dünyada, dünyayı yakalamak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Hızlı hareket ederken de erken kalkan yol alınması gerektiğini ifade eden Ürkmezer, "Çocuklarımız teknolojiyle, bilimle, sanatla, kültürle ne kadar erken yaşta tanışırlarsa o kadar memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak. Çocuklarımızı ve gençlerimizi iyiye yönlendirmede önemli bir aşama olacak." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de teknoloji çağında olduklarını, çağa ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

Teknolojinin çok hızlı değiştiğini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bu kadar hızlı değişen ve gelişen bir teknolojik çağda geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu çağa uygun hale getirmek durumundayız. Dünyada pek çok ülkenin teknolojisiyle rekabet edebilmemiz için gençlerimizin bu teknolojik donanıma sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda bizler diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak robotik kodlama eğitimlerini önce öğretmenlerimize, öğretmenlerimiz aracılığıyla da çocuklarımıza aktararak öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğini, motor becerilerinin geliştirilmesi konularını aktaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:27 Kaynak: AA

Safranbolu, Güncel
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