Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Safranbolu'da Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı

29 dakika önce

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda sosyal ve sportif başarıları arttırmak için "Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Safranbolu'da Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı, System.String[]

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda sosyal ve sportif başarıları arttırmak için "Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.


Safranbolu Ünsal Tülbentçi Öğretmenevi'nde beden eğitimi öğretmenleriyle yapılan toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sporun bireyin gelişimine olan etkisinin her gün daha fazla anlaşıldığını söyledi.


Özellikle bireylerin teknolojiye olan ilgisi ve rağbetinin onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına ittiğini ifade eden Gümüş, sporun; çocuklar için sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda bilişsel, duyusal ve psikolojik olarak gelişmelerine de yardımcı olduğunu belirtti.


Bireysel yapılan sporların çocuğun özgüveninin gelişmesini sağlarken, takım halinde oynanan oyunların çocuğa paylaşmayı ve takım halinde hareket etmeyi öğrettiğini aktaran Gümüş, çocuklar için sporun öneminin sadece fiziksel ve duygusal gelişim olarak sınırlı olmadığını, öğrencileri geleceğe hazırlamak içinde öğretmenlerin anlamlı katkılar sunduğunu kaydetti.


Gümüş, "Bireyler için spor yapmak, hem stres seviyelerini azaltacak hem de fiziksel olarak sağlıklı ve zihinsel olarak uyanık olmalarını sağlayacaktır. Spor yapmak hafıza ve öğrenme becerisini geliştirir. Bu yüzden, düzenli olarak spor yapan çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları da gözlemlenmiştir. Hemen her çocuğun ilgi duyduğu bir spor dalı ve yeteneği vardır. Bu bağlamda bizler de ilçemizde spor aktivitelerini en üst seviyeye çıkartmak için siz değerli öğretmenlerimizin fikirlerini alıyoruz" dedi.


Öğretmenlerin destekleriyle tüm öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin açığa çıkartılacağını belirten Gümüş, sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişmesinde desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e teşekkür etti. - KARABÜK

Safranbolu, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı
Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]