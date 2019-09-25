Safranbolu'da Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda sosyal ve sportif başarıları arttırmak için "Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.



Safranbolu Ünsal Tülbentçi Öğretmenevi'nde beden eğitimi öğretmenleriyle yapılan toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sporun bireyin gelişimine olan etkisinin her gün daha fazla anlaşıldığını söyledi.



Özellikle bireylerin teknolojiye olan ilgisi ve rağbetinin onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına ittiğini ifade eden Gümüş, sporun; çocuklar için sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda bilişsel, duyusal ve psikolojik olarak gelişmelerine de yardımcı olduğunu belirtti.



Bireysel yapılan sporların çocuğun özgüveninin gelişmesini sağlarken, takım halinde oynanan oyunların çocuğa paylaşmayı ve takım halinde hareket etmeyi öğrettiğini aktaran Gümüş, çocuklar için sporun öneminin sadece fiziksel ve duygusal gelişim olarak sınırlı olmadığını, öğrencileri geleceğe hazırlamak içinde öğretmenlerin anlamlı katkılar sunduğunu kaydetti.



Gümüş, "Bireyler için spor yapmak, hem stres seviyelerini azaltacak hem de fiziksel olarak sağlıklı ve zihinsel olarak uyanık olmalarını sağlayacaktır. Spor yapmak hafıza ve öğrenme becerisini geliştirir. Bu yüzden, düzenli olarak spor yapan çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları da gözlemlenmiştir. Hemen her çocuğun ilgi duyduğu bir spor dalı ve yeteneği vardır. Bu bağlamda bizler de ilçemizde spor aktivitelerini en üst seviyeye çıkartmak için siz değerli öğretmenlerimizin fikirlerini alıyoruz" dedi.



Öğretmenlerin destekleriyle tüm öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin açığa çıkartılacağını belirten Gümüş, sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişmesinde desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e teşekkür etti. - KARABÜK