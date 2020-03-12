Safranbolu'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Safranbolu'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Safranbolu'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince ilçedeki bütün okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Görevliler sınıflar, lavabolar, idari bürolarla okullardaki bütün alanları dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Fatih Ürkmezer, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmalarını rutin olarak yaptıklarını ifade etti.

Ürkmezer, "İlçe genelinde düzenli bir şekilde, tüm dünyada olumsuz sonuçlar doğuran salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Kovid-19 yani koronavirüsün dünyada baş göstermesinden hemen sonra özellikle eğitim kurumlarımızda ve okullarımızda öğrencilerin sıklıkla kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına, kurumlarımızın işbirliği ile hız kesmeden devam ediyoruz. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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