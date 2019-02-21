Safranbolu'da Okullara Spor Malzemesi Dağıtıldı

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal Projesi" kapsamında okullarda spor malzemesi dağıtıldı.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal Projesi" kapsamında okullarda spor malzemesi dağıtıldı.



Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Lisesi'indeki törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu'nun her zaman bölgede ve ülkede öncü olduğunu söyledi.



Safranbolu gençliğiyle beraber 'Sporda Kal, Güvende Kal' dediklerini ifade eden Ürkmezer, "Belediye olarak spor, sanat, kültürel, bilimsel etkinlikleri de katıyoruz. Bundan sonra da katmaya devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz bunlarla uğraşmaya devam etsin. Siz bizlerden talep edin, zaten bizim işimiz sizlere bunları temin etmek. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatla, sporla iç içe olursunuz." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de malzemelerin dağıtımıyla öğrencilerin daha çok sportif faaliyetler içerisinde olacağını dile getirdi.



Törende, ilçedeki 43 okula 116 futbol, voleybol, basketbol, hentbol topu ile 860 pingpong topu dağıtıldı.

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