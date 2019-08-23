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Safranbolu'da örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu

47 dakika önce

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR tarafından düzenlenen örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu sona erdi.

Safranbolu'da örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu, System.String[]

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR tarafından düzenlenen örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu sona erdi.

Organik tarım uygulama bahçesinde verilen kursta, biber, domates, patlıcan, salatalık, fasulye, semizotu, bamya, marul, çilek, kavun ve pek çok farklı ürün yetiştirilirken, Osmanlı domatesi tohumu üretimi de yapıldı.

Kursun son gününde SAKEM Tokatlı şubesini ziyaret eden Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, örtü altı sebze yetiştiriciliği kursunun SAKEM'in yüzlerce kursundan bir tanesi olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin sebze yetiştirmenin püf noktalarını öğrendiğini belirten Köse, "Yetiştirilen ürünler AŞ evinde önemli bir projemizde değerlendiriliyor. Safranbolu tarım yapılabilecek geniş arazilere sahip bir kent. Kursiyerlerin birçoğunun kendi bahçeleri var. Üretimlerini sürdürdükleri bahçelerinde işin tekniğini uzman eğitmen tarafından öğrenerek daha verimli ürünler almaları sağlanıyor." dedi.

Safranbolu, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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