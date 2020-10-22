Safranbolu'da örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu başladı - Son Dakika

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) ile Safranbolu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu başladı.

Yukarı Tokatlı SAKEM'de verilen kursta, organik tarım uygulama bahçesinde 12 kursiyer eğitim alacak.

Kurs eğitmeni tarafından verilen bilgilerle kursiyerler, teorik bilgileri aldıkları dersler sonrasında uygulamalı olarak eğitim görecekleri seralarda biber, domates, patlıcan, salatalık, fasulye, semizotu, bamya, marul, çilek ve kavun yetiştirme tekniklerini öğrenecek.

Kursiyerlerin 3 aylık eğitim sonunda sertifikalarını alacakları ve bu alanda daha kolay iş bulma fırsatı bulacağı kaydedildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, daha bilinçli bir üretim yapılmasının sağlanması, verim ve kalitenin arttırılması amacıyla örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu açtıklarını söyledi.

Örtü altı sebze yetiştiriciliğini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Köse, "Geçtiğimiz yıl bu kursumuzda ürettiğimiz mahsuller belediyemizin AŞ evinden sıcak yemek alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanılmıştı. Bu kurslar, belediyemizin bütçesine katkı sağlayan önemli faaliyetlerimizden sadece bir tanesi. Amacımız, kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmektir." dedi.