Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son Dakika Güncel Safranbolu'da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Safranbolu'da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tarihi otelde kalan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu'da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tarihi otelde kalan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi çarşı bölgesinde bulunan tarihi otelde meydana geldi. İddiaya göre kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 Çinli turist ile kafilenin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü, baygınlık geçirdi. 8 kişi ambulanslarla, 5 kişide özel araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan turistlerden 2'sinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı. Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kente doğal gaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, otele gelerek gaz ölçümü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri otelde incelemelerde bulundu. Karabük Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, "Gaz ölçümü tespiti yaptık. 13 turistin bu gazdan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin olmadığı bize söylendi. Buradaki sistem evlere gelen doğal gaz sistemi değil. Gaz ile işleyen bir kombi sistemi. Karbonmonoksitten kaynaklı bir zehirlenme. İncelemeler tamamlandı. Şu anda sıkıntılı bir durum yok" dedi.


Safranbolu, Karabük, turist, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizm hareketleri için "iç turizmi ölçme sistemi" kurulacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]