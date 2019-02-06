Safranbolu'da Parklar Onarılıyor
1 saat önce
Safranbolu Belediyesi'nin park onarım çalışmaları devam ediyor.
Safranbolu
Belediyesi'nin park onarım çalışmaları devam ediyor.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, yaptığı yazılı açıklamada, hava koşullarının olumlu seyretmesi nedeniyle park ve yeşil alanlarda bakım çalışması başlattıklarını belirtti.
Sağlıklı yaşamın sağlıklı bir çevreyle olacağını, amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve temiz yaşam alanları sunmak olduğunu ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Son birkaç gündür havalar mevsim şartlarının üzerinde seyrediyor. Ekiplerimiz bunu fırsat bilerek ilçe sınırlarımız içerisindeki mahallelerimizle yeşil alan ve parklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdiler. Halkımızın başta yürüyüş alanı olarak kullandıkları kaldırım ve yol kenarları ile blok araları, boş arsalar ve caddelerde bulunan refüjlerde yetişen yabani otlar ekiplerimiz tarafından belli periyotlarla temizleniyor. Yine tadilat gerektiren alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor."
Ürkmezer, belediye olarak önceliklerinin kirliliği ortadan kaldırmak, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin daha temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak olduğunu vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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