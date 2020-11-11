Safranbolu'da parklar yenileniyor - Son Dakika

Safranbolu'da parklar yenileniyor

11.11.2020 16:58
Safranbolu'da parklar yenileniyor, System.String[]

Safranbolu'da bulunan 59 parkın bakım onarımını gerçekleştiren Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda açılan ve zaman içerisinde bakım gereken parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu'da bulunan 59 parkın bakım onarımını gerçekleştiren Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda açılan ve zaman içerisinde bakım gereken parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Sağlık Caddesi Barış Manço Parkı'nda, ilçenin merkezi konumunda bulunan, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı olarak kullanılan parkta köklü bir değişim için çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada park içerisine daha önce bulunmayan bay-bayan tuvaletleri yapılarak satış büfesi yeniden inşa ediliyor. Daha rahat bir oturma alanı sağlamak için asma, germe örtülü kamelya ve altında çiçeklikli oturma alanları dışında yenilenen oyun gruplarına bir de ahşap survıvor parkuru ekleniyor. Özel tasarım oturma bankları ve mini golf sahamız da yenilikler arasında. Parkın ana cadde cephesine de yöresel manav standları kuruluyor" denildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Elif Köse, Barış Manço Parkının aileler ve çocuklar için çok daha konforlu bir hale getirileceğini kaydetti. Köse, "Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmetin en kalitelisini sunmak için çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra hizmete açacağımız parkımız şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Safranbolu'da parklar yenileniyor
Safranbolu'da parklar yenileniyor
Safranbolu'da parklar yenileniyor

Yeni Mahalle, Safranbolu, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da parklar yenileniyor - Son Dakika


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