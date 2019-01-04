Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Pet Şişe Getirene, Bez Çanta ve File

Safranbolu'da Pet Şişe Getirene, Bez Çanta ve File

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, marketlerde poşetlerin ücretli olmasıyla ilgili "Önümüzdeki hafta Misak-ı Milli Meydanı'nda 5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye edeceğiz" dedi.

Safranbolu'da Pet Şişe Getirene, Bez Çanta ve File, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, marketlerde poşetlerin ücretli olmasıyla ilgili "Önümüzdeki hafta Misak-ı Milli Meydanı'nda 5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye edeceğiz" dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, 2018 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Slayt üzerinden yapılan çalışmaları anlatan Ürkmezer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti. Plastik poşetlerin artık marketlerde ücretli olduğuna değinen Ürkmezer, "Poşet artık ücretli oldu. Önümüzdeki hafta Misak-ı Milli Meydanı'nda 5 plastik şişe getirene 1 tane bez çanta ve file hediye edeceğiz. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'ne (SAKEM) talimat verdik. İŞKUR ile iş birliği içerisinde file üretim kursu başladı. Bize file üretecekler. Bizlerde onları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bez çantalarını şu anda bastırdık. Hazırlıklarımız tamam. Amaç; atıkları da kazanmak, pet şişeleri toplamak, vatandaşlara o bilinci sağlamak" diye konuştu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, daha sonra basın mensuplarına bez çanta hediye etti. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:11 Kaynak: DHA

Fatih Ürkmezer, Plastik, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor Azerbaycan Futbol Federasyonu, Igor Tudor'a Milli Takım Hocalığı Teklifinde Bulundu

Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:18:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Pet Şişe Getirene, Bez Çanta ve File
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]