Safranbolu'da Polis Haftası Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Safranbolu'da tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Safranbolu'da tören düzenlendi.



Törene Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, kurum müdür ve amirleri, polisler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı Duruşunda ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Yılmaz, "Bayraklaşan vatan topraklarının her karışında asayişin sağlanması görevini, büyük bir heyecan ve üstün bir vazife anlayışı içinde yerine getiren Türk Polis Teşkilatının mensubu olmanın onurunu yaşıyoruz. Asli görevi halkın can, mal, ırz ve namusunu, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve laik cumhuriyeti korumak ve kollamak olan teşkilatımız, kanunlar çerçevesinde, insan haklarına saygılı ve büyük önde Atamızın ilkeleri doğrultusunda, mesai mefhumu gözetmeksizin üstün bir hizmet anlayışı ile ülkemizin her köşesinde görevini fedakarca sürdürmektedir. Kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar etkin bir asayiş hizmeti sunmayı amaç edinmiş olan Türk Polis Teşkilatı, bu amaç doğrultusunda terörle mücadele başta olma üzere tüm suç ve suç unsurları ile mücadelede elde ettiği başarılarla huzur ve güvenin simgesi olmuştur. Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile görevde bulunana fedakar meslektaşlarımı takdirle selamlıyor, vatan ve görev uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.



Konuşmanın ardından tebriklerin kabulü için Sunal Tülbentçi öğretmenevine geçildi. Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

