Safranbolu'da ramazan eğlenceler devam ediyor
5 saat önce
Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen ramazan akşamları etkinlikleri devam ediyor.
Safranbolu
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:38 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen ramazan akşamları etkinlikleri devam ediyor.
Akşam namazı sonrası çocuklara yönelik eğlencelerle başlayan programlarda teravih namazının ardından Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği gibi konserler yer alıyor. Özellikle çocukların doyasıya eğlendikleri etkinliklerde Karagöz - Hacivat gölge oyunu, sandalye kapmaca, şarkı yarışmaları gibi çeşitli oyunlar oynanıyor. - KARABÜK
Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira
Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı
Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti