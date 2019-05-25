Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da ramazan eğlenceler devam ediyor

Safranbolu'da ramazan eğlenceler devam ediyor

5 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen ramazan akşamları etkinlikleri devam ediyor.

Safranbolu'da ramazan eğlenceler devam ediyor, System.String[]
Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlenen ramazan akşamları etkinlikleri devam ediyor.

Akşam namazı sonrası çocuklara yönelik eğlencelerle başlayan programlarda teravih namazının ardından Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği gibi konserler yer alıyor. Özellikle çocukların doyasıya eğlendikleri etkinliklerde Karagöz - Hacivat gölge oyunu, sandalye kapmaca, şarkı yarışmaları gibi çeşitli oyunlar oynanıyor. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:38 Kaynak: İHA
Safranbolu, Güncel
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