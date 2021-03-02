Safranbolu'da rastlanılan geçidin doğal yollarla oluştuğu belirlendi - Son Dakika

Karabük Valiliği, Safranbolu ilçesine hakim bir tepede bulunan kale kalıntıları arasında doğa araştırmacıları tarafından rastlanılan 30 metre derinliğindeki geçidin doğal yollarla oluştuğu, arkeolojik bir yapısının bulunmadığının belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, rastlanılan geçidin "Paphlagonia Geçidi" olarak bazı yerel ve ulusal basında yer almasının ardından, ilgili kurum, kuruluş ve meslek uzmanlarından bir heyet oluşturulduğu, bu heyetin çıkan haberler doğrultusunda inceleme yaptığı belirtildi.

Söz konusu geçidin Safranbolu Kentsel Sit Alanı içinde yer aldığı ancak kültür varlığı olarak tescilli olmadığı, arkeolojik bir dokusunun bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu oluşumun Safranbolu Kalesi ile bir bağının ya da bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır. Basın mecralarına yansıyan haberlerde merdiven olarak belirtilen coğrafi oluşumun bulunduğu alanda herhangi bir kazı yapılmadığı, kalker bazlı kayaç yapısının suyun dirençsiz malzemeleri aşındırıp, sert kayaçları ise aşındıramamasından dolayı oluşan bir form olduğu, beşeri bir fonksiyona sahip olmadığı, bu anlamda söz konusu oluşumun 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılmasının ve tarihlendirilmesinin bilimsel verilere dayanmayan bir tanımlama olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca haberlere konu olan açıklamalar, Karabük Valiliğince yürütülen bir proje çalışması kapsamında bulunmamaktadır."