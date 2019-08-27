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Safranbolu'da safran soğanları toprağa dikildi

50 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi çok geniş sektörlerde kullanılan dünyanın en pahalı bitkisi olan safran soğanları toprağa dikildi.

Safranbolu'da safran soğanları toprağa dikildi, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi çok geniş sektörlerde kullanılan dünyanın en pahalı bitkisi olan safran soğanları toprağa dikildi.


UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve kilosunun 30 bin TL'yi bulan safran soğanlarının ekim programı Yazıköy'de üreticisi olan Recep Kartal'ın bahçesinde gerçekleştirildi. Programa katılan protokol üyelerine Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık tarafından safran bitkisi hakkında bilgiler verildi. Safran soğanının ekiminin ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, bu sene 30 dekarlık alanda dikim yapacaklarını belirterek, "Bundan 20 kilogram civarında bir safran elde etmeyi planlıyoruz. İnşallah verimli geçer, güzel bir mevsim olur. Hem İl Özel İdare hem de Bakanlık olarak da vatandaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Çiftçi adaylarımızı destekleyip onların safran bitkisi ekmelerine vesile olduk. Önümüzdeki süreçte safran ekimini, hasadını ve bundan sonraki süreçteki korunması ile ilgili tedbirleri alacağız. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.


Programa Vali Gürel'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. - KARABÜK

Recep Kartal, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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