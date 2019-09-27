Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran yetiştiriciliği eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:14 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran yetiştiriciliği eğitimi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından ilçeye bağlı Yazıköy köyünde verilen eğitimlere kadın çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.
Eğitimlerde çiftçilere gübreleme, yabancı ot mücadelesi, safran dikimi ve safran hasadı gibi teknik konularda bilgiler verildi.
Programın sonunda çiftçilerle safran dikimi gerçekleştirildi.
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