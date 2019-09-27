Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi

Eğitimlerde çiftçilere gübreleme, yabancı ot mücadelesi, safran dikimi ve safran hasadı gibi teknik konularda bilgiler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından ilçeye bağlı Yazıköy köyünde verilen eğitimlere kadın çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

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