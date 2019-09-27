Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran yetiştiriciliği eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından ilçeye bağlı Yazıköy köyünde verilen eğitimlere kadın çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimlerde çiftçilere gübreleme, yabancı ot mücadelesi, safran dikimi ve safran hasadı gibi teknik konularda bilgiler verildi.

Programın sonunda çiftçilerle safran dikimi gerçekleştirildi.

Safranbolu, Yazıköy, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti
Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz Show TV spikeri Ece Üner'in "toplanma alanı" göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu İmamoğlu ile görüşemeyen saldırganın, jiletle binaya girme, tırmanma ve yakalanma anı böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:49:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]