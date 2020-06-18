Safranbolu'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da bina altlarına sığındı.

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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