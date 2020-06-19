Safranbolu'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle Esentepe Mahallesi ile Çevrik Köprü mevkisinde caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da bina altlarına sığındı.
Meteoroloji yetkilileri, ilçede sağanağın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.
Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyardı.