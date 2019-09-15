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Safranbolu'da samanlık yandı

1 saat önce

Safranbolu'da samanlık yandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çıkan yangında samanlık tamamen yanarken köy sakinlerinin su dolu kovalarla ve çeşme hortumlarıyla alevlere müdahalesi evlere sıçramasını önledi.

Safranbolu'da samanlık yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çıkan yangında samanlık tamamen yanarken köy sakinlerinin su dolu kovalarla ve çeşme hortumlarıyla alevlere müdahalesi evlere sıçramasını önledi.

Saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Danişment Köyü'nde Emin Ulaş'a ait samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede samanlığı sararken köy sakinleri itfaiyeye haber verirken, su dolu kovalarla ve çeşme hortumlarıyla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Samanlığın yakınında park halinde bulunan bir otomobil ve traktör uzaklaştırıldı. Gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürülürken samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Safranbolu'da samanlık yandı

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:21 Kaynak: DHA
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