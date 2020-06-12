Safranbolu'da sanayi altyapı projesi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesinin 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunduğu "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" kabul edildi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, proje çalışmaları kapsamında Safranbolu sanayi bölgesinde 871 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 297 metre içme suyu hattı, 456 yağmur suyu drenaj hattı imalatı yapılacağını ve 3 bin 137 metre yolun asfalt kaplanacağını söyledi.



Bunun dışında iki adet 25 metreküp geri dönüşüm katı atık depolama alanı ile iki adet evsel atık konteyneri ve beş adet geri dönüşüm katı atık konteyneri de sanayi bölgesine yerleştirileceği ifade eden Köse, "İlgili müdürlüklerimizin çalışmaları neticesinde Dış İlişkiler Müdürlüğümüzce yazılan ve kabul edilen projenin bütçesi 1 milyon 947 bin 756,52 TL ve tamamlanma süresi 18 ay. Önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje sözleşmesinin imzalanması sonrasında belediyemizin ilgili birimleri proje çalışmalarına başlayacak" dedi. - KARABÜK