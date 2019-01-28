Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Seçim Güvenliği Toplantısı

Safranbolu'da Seçim Güvenliği Toplantısı

32 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Safranbolu'da Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, Safranbolu Cumhuriyet Savcısı Nida Tandoğan, İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, siyasi parti ilçe başkanları ile muhtar dernekleri başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Ürkmezer, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için tüm birimlerin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

Oylama öncesi, günü ve sonrasında alınacak önlemleri görüşmek ve değerlendirmek, gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Ürkmezer, "Seçime hazırlık süresinde huzur ve güven ortamının sağlanması, büyük bir anlayış ve hoşgörü içerisinde hazırlıkların yapılması, seçmenin özgür iradesinin sandığa yansımasını sağlamak amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin hassasiyetle alınması, seçim yasakları ve siyasi partilerin uyması gereken hususlar, propaganda, bayrak, afiş asma, çevre kirliliğinden kaçınma gibi daha pek çok konuları görüştük." diye konuştu.

Bu kapsamda tüm kurum ve siyasi parti ilçe teşkilatları ile muhtar adaylarının seçim kurallarına riayet edeceklerinden şüphesi olmadığını aktaran Ürkmezer, "31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini inşallah siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımızla hep birlikte sıkıntısız, kazasız, belasız bir şekilde atlatacağımıza inanıyor, seçim sonuçlarının şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Huzur, Karabük, Safranbolu, Güncel
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