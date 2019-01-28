Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Safranbolu'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

45 dakika önce

31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi önce Safranbolu'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Safranbolu'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi önce Safranbolu'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Nida Tandoğan, İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, seçimlere katılacak olan Siyasi Parti İlçe Başkanları ile Muhtar Dernekleri Başkanları katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, seçimlerin huzur ve güven içerisine yapılabilmesi için tüm birimlerin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

Ürkmezer, " Oylama öncesi, günü ve sonrasında alınacak önlemleri görüşmek ve değerlendirmek, gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Seçime hazırlık süresinde huzur ve güven ortamının sağlanması, büyük bir anlayış ve hoşgörü içerisinde hazırlıkların yapılması, seçmenin özgür iradesinin sandığa yansımasını sağlamak amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin hassasiyetle alınması, seçim yasakları ve siyasi partilerin uyması gereken hususlar, propaganda, bayrak, afiş asma, çevre kirliliğinden kaçınma gibi daha pek çok konuları görüştük" diye konuştu.

Bu kapsamda tüm kurum ve siyasi parti ilçe teşkilatları ile muhtar adaylarının seçim kurallarına riayet edeceklerinden şüphesi olmadığını belirten Ürkmezer, " 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini İnşallah siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımızla hep birlikte sıkıntısız, kazasız, belasız bir şekilde atlatacağımıza inanıyor, seçim sonuçlarının şimdiden Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. "dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

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