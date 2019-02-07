Safranbolu'da Şehit Ailesine Ziyaret
2 saat önce
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemlı Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülkü ve babası İsmail Akpınar'ı ziyaret etti.
Safranbolu
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade
Astsubay Kıdemlı Çavuş Ömer Bilal Akpınar
'ın annesi Ülkü ve babası İsmail Akpınar'ı ziyaret etti.
Ziyarette Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi.
Gümüş, ziyarette yaptığı konuşmada, Ömer Bilal Akpınar'ı rahmetle andıklarını belirtti.
Gazi ve şehidine her zaman sahip çıkan bir millet olduklarını ifade eden Gümüş, "Vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için hepimiz can vermeye hazırız. Şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz bizim en kıymetli varlığımız ve emanetimizdir. Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:01 Kaynak: AA
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